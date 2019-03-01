Пакистан принял посредничество России в урегулировании ситуации с Индией
1 марта 2019 10:58 111
Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил, что Исламабад готов принять предложение РФ о посредничестве в урегулировании ситуации с Индией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"[Глава МИД РФ Сергей] Лавров предложил посредничество. Я не знаю, что насчет Индии, но я хочу сказать России, что Пакистан готов сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность", - приводит слова министра издание Dawn.
В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова предложить переговорную площадку Индии и Пакистану для урегулирования отношений, если они захотят.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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