Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил, что Исламабад готов принять предложение РФ о посредничестве в урегулировании ситуации с Индией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[Глава МИД РФ Сергей] Лавров предложил посредничество. Я не знаю, что насчет Индии, но я хочу сказать России, что Пакистан готов сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность", - приводит слова министра издание Dawn.

В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова предложить переговорную площадку Индии и Пакистану для урегулирования отношений, если они захотят.