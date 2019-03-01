Война между Пакистаном и Индией может привести к взаимному уничтожению двух стран. Об этом в пятницу заявил глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши в интервью телеканалу CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пакистан никогда не хотел эскалации напряженности и не хотел быть агрессором", - сказал Куреши, подчеркнув, что применение ядерного оружия двумя странами приведет к "взаимному уничтожению".

"У нас новое правительство с новым подходом. Мы хотим жить в мире", - сказал глава МИД Пакистана. "Политика нынешнего правительства такова: мы не позволим, чтобы наша территория использовалась любой организацией или человеком для совершения террористических актов по отношению к кому-либо, в том числе [на территории] Индии", - добавил он.