Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в пятницу на юго-востоке Перу, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки зафиксированы в 8.50 по времени UTC. Эпицентр располагался в 9 километрах к северо-западу от города Асангаро в регионе Пуно. Очаг залегал на глубине 258 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

