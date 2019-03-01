Мощное землетрясение в Перу
1 марта 2019 13:38 176
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в пятницу на юго-востоке Перу, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Подземные толчки зафиксированы в 8.50 по времени UTC. Эпицентр располагался в 9 километрах к северо-западу от города Асангаро в регионе Пуно. Очаг залегал на глубине 258 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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