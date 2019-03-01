Смертельный таран полицейского автомобиля в Москве попал на камеры - ВИДЕО
1 марта 2019 13:25 164
Следственный комитет РФ опубликовал видео с места гибели сотрудника ГИБДД в Москве. Возбуждено уголовное дело, как передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Минувшей ночью на Третьем транспортном кольце столицы водитель внедорожника "Лексус" протаранил служебный автомобиль инспекторов.
Трагедия произошла на въезде в Гагаринский тоннель, где сотрудники ГИБДД оформляли мелкое ДТП. В результате смертельного инцидента один из них скончался в карете скорой помощи. Его напарник не получил серьезных травм.
Водитель иномарки, который грубо нарушил правила дорожного движения, задержан и допрошен.
Решается вопрос об избрани
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