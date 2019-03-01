Мальчик не рассчитал свою скорость и чуть не погиб под колесами иномарки - ВИДЕО
1 марта 2019 13:42 141
В Сети появилось видео из Чечни, где водителю пришлось совершить маневр, чтобы не сбить маленького мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте.
На кадрах видно, как ребенок пытается перейти на другую сторону, но большое количество машин ему мешают, внезапно ему надоедает ждать, и он решает перебежать дорогу, даже не смотря по сторонам, как передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Водителю иномарки пришлось резко развернуть машину, чтобы избежать наезда на ребенка. Мальчик падает на асфальт, а потом встает и продолжает бежать.
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