Исламабад отказал Нью-Дели в возможности прислать в Пакистан самолет для эвакуации летчика индийских ВВС Абхинандана Вартхамана, попавшего ранее в плен к пакистанской армии после воздушного инцидента над спорным регионом Кашмир, сообщает в пятницу телеканал NDTV со ссылкой на осведомленные источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно этим данным, Индия рассматривала два варианта возвращения Вартхамана: по суше в районе пограничного населенного пункта Вагах в Кашмире и спецбортом из Исламабада. Второй вариант был приоритетным, поскольку, по информации индийской стороны, пилот ранен, и его планировали как можно скорее доставить в больницу для медобследования. С этой целью Индия передала Пакистану список своих военнослужащих, которые должны были сопровождать Вартхамана на пути домой, рассказали источники телеканала.

Тем не менее, Исламабад отказал Нью-Дели в такой возможности, а потому передача военнопленного произойдет во второй половине дня в пятницу возле Вагаха. Как отмечает NDTV, с самого утра неподалеку от индийского погранпункта собралась толпа голодных до сенсаций журналистов и местных жителей, готовящихся встретить своего соотечественника, как героя.

О решении вернуть пленного летчика Индии в качестве "мирного жеста" объявил накануне премьер-министр Пакистана Имран Хан. Выступая перед депутатами федерального парламента, он подчеркнул, что не видит возможности военного решения сложившихся в отношениях между Индией и Пакистаном проблем. Он также сообщил, что в среду вечером попытался позвонить своему индийскому коллеге Нарендре Моди, чтобы заявить ему о стремлении Исламабада к деэскалации напряженности. При этом Хан не уточнил, состоялся ли этот разговор.

В среду пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном Кашмире, и взяла в плен двух пилотов. Впоследствии СМИ Пакистана обнародовали видеозапись с одним из индийских летчиков, который, будучи раненым, сообщил журналистам свое имя и воинское звание - командир авиационного крыла ВВС республики Абхинандан Вартхаман. МИД Пакистана заявил, что целью нанесения воздушных ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация "желания и готовности к самообороне".

Позже власти Индии обнародовали свою версию, согласно которой истребитель ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром в воздушном инциденте, в ходе которого Индия потеряла свой МиГ-21, а его пилот числится пропавшим без вести. В среду вечером Нью-Дели признал, что индийский летчик попал в плен к пакистанской армии, и потребовал его "немедленного и безоговорочного" освобождения.