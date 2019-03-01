«Cокол-пешеход» попытался стащить птенца у стаи пингвинов - ВИДЕО
Любитель дикой природы Роберт Хамфрис, путешествующий в начале года по острову Пеббл-Айленд (Фолклендские острова, Британская заморская территория) стал свидетелем охоты хищной птицы - горной каракары (сокол-пешеход) на птенца хохлатого пингвина - Рокхоппера (пингвин-скалолаз), как передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Хищная птица не рассчитала веса потенциальной добычи и схватив птенца, практически сразу бросила его вниз. Взрослые пингвины, как могли отгоняли наглую каракару от своего потомства. Но хищник, семейства соколиных, несколько раз пытался разнообразить свой рацион питания и в конечном итоге улетел ни с чем.
Горные каракары считаются самыми крупными представителями соколиного рода. Употребляя в пищу всё, что они могут обнаружить на земле (насекомые, черви, мелкие грызуны, птичьи яйца, птенцы, падаль, овощи, фрукты, зерно) - эти птицы получили своё второе название - "сокол-пешеход".
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