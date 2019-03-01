В Анкаре задержаны семь членов террористической организации "Исламское государство" ("ИГ"). Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что пять из задержанных террористов являются гражданами Турции, а двое гражданами Ирака.

Все задержанные принимали активное участие в составе банд-формирований в Сирии и в Ираке, а также на территории Турции распространяли идеи "ИГ" о создании мирового "халифата".