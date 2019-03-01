В Турции задержали террористов "ИГ"
1 марта 2019 16:14 196
В Анкаре задержаны семь членов террористической организации "Исламское государство" ("ИГ"). Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что пять из задержанных террористов являются гражданами Турции, а двое гражданами Ирака.
Все задержанные принимали активное участие в составе банд-формирований в Сирии и в Ираке, а также на территории Турции распространяли идеи "ИГ" о создании мирового "халифата".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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