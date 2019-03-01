Буддистские храмы в Японии начинают принимать подношения от прихожан в электронной форме, что, правда, вызывает в обществе неоднозначную реакцию. Как сообщает в пятницу газета The Japan Times, пионером в деле внедрения новых технологий в религиозную жизнь стало старинное святилище "Кайгэн" в префектуре Киото в центре главного острова страны Хонсю, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Настоятель этого храма еще в прошлом году ввел систему, которая позволяет прихожанам делать безналичные подношения с их смартфонов. Еще дальше в этом храме пошли в новогодний период, когда множество людей в соответствии со старинным обычаем посещают буддистские или синтоистские храмы, чтобы помолиться об успехе в будущем году. Свои просьбы к высшим силам прихожане подкрепляют парой монеток, отправляемых в ящик для пожертвований. Обычно новогодние паломничества сопровождаются немалыми очередями, которые и предлагает аннулировать 39-летний настоятель передового храма по имени Мицухиро Сибахара.

Он разработал программу, позволяющую всем желающим совершить виртуальное паломничество в "Кайгэн": оно, естественно, должно завершиться переводом через платежные системы интернета некоторой суммы в качестве подношения. Преподобный Сибахара уверяет, что сборы денег по новой схеме теперь почти в десять раз превышают то, что попадает в традиционные ящики в виде наличных.

Такие системы стали вводить и другие храмы. Однако многие японцы, пишет газета, считают перевод пожертвований электронным способом проявлением легкомысленного отношения к религиозным традициям.