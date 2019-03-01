С 56-летней Ким Деникола случился очень странный несчастный случай - когда она шла по улице, то внезапно почувствовала настолько резкую головную боль, что даже упала в обморок.

Очнулась жительница Луизианы (США) в больнице, и тут-то выяснилось, что Ким считает, что сейчас 1980 год. Почти 40 лет жизни матери и бабушки семейства просто стёрлись из её памяти. Она не вспомнила ни мужа, ни детей, ни внуков, а собственное отражение в зеркале неприятно поразило Ким, ведь она была уверена, что ей около 16 лет.

Несчастье случилось с женщиной в октябре прошлого года, и с тех пор в её состоянии нет никаких улучшений, и память так и не вернулась. Впрочем, Ким свыклась и с оптимизмом смотрит в будущее, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Она с крайним интересом узнала, что же случилось за последние несколько десятилетий, внук учит бабушку компьютерной грамотности, а мобильные телефоны её и вовсе очаровали. Женщина добавила, что будет, конечно, очень обидно, если её старые воспоминания так и не вернутся, но она намерена не отчаиваться, а начать создавать новые.

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