Двое любителей водных прогулок не смогли справиться с течением на реке Донхэ, недалеко от уезда Цзишоу (провинция Хунань, КНР) и потеряли своё плавсредство, которое погрузилось в водопад, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Двоим путешественникам удалось выбраться из дрейфующего в сторону искусственной плотины водного велосипеда. Стоя на мелководье, туристы проводили взглядом судно, упавшее вниз.

Прибывшие на место происшествия спасатели организовали операцию по возвращению любителей водного отдыха на сушу.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



Нажмите на видео для просмотра:

