Индийский истребитель МиГ-21 сбил пакистанский F-16 во время воздушного боя над Кашмиром, заявил вице-маршал индийской авиации Рави Гопал Кришана Капур, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, F-16 упал на территории Джамму и Кашмира.

"ВВС Индии потеряли один самолет Миг-21. Хотя пилот благополучно катапультировался <...>, он был взят под стражу пакистанской армией", - цитирует Капура Hindustantimes.

Нью-Дели настаивает, что Исламабад использовал в бою F-16 и в качестве доказательства представители Вооруженных сил Индии продемонстрировали обломок американской ракеты AIM-120 AMRAAM класса "воздух - воздух", сообщает NDTV. В Индии утверждают, что именно такая ракета сбила МиГ-21.

Пользователь твиттера под ником ajayjandyal опубликовал якобы кадры боя между пакистанским и индийским истребителем, на видео обратил внимание телеканал "Звезда". Автор поста утверждает, что на кадрах запечатлен спускающийся на парашюте сбитый пилот индийских ВВС.

Напряжение в отношениях двух стран обострилось в середине февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Тогда погибли 45 человек, ответственность за произошедшее взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

Во вторник индийские ВВС нанесли дар по лагерю организации в пакистанской части Кашмира. Затем Исламабад сообщил, что сбил два индийских военных самолета. По версии Нью-Дели, Индия потеряла один МиГ-21, сбив при этом пакистанский истребитель.

В четверг индийский телеканал NDTV сообщил, что в воздушном бою между двумя странами со стороны Пакистана участвовали восемь американских машин F-16, по четыре французских Mirage-3 и китайско-пакистанских JF-17 Thunder. C индийской стороны, по информации телеканала, в противостоянии участвовали четыре Су-30МК, пара Mirage 2000 и столько же МиГ-21.