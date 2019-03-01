Компания Tesla объявила о закрытии магазинов и переводе продаж автомобилей в онлайн, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Компания отметила, что благодаря этому цены на новую модель Tesla 3 будут снижены на 6 процентов - до 35 тысяч долларов.

Как отмечается на сайте компании, часть магазинов все же продолжит работу в качестве галерей, демонстрационных салонов и информационных центров. В Tesla объявили, что автопроизводитель намерен инвестировать в систему обслуживания, дабы сделать ее максимально оперативной и доступной в любой точке США.

Ранее компания сообщили о выходе новой модели Tesla 3, способной разгоняться до 130 миль в час (209 километров в час) и оснащенной полным автопилотом.



