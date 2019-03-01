В Испании уничтожили международную группировку кибермошенников
1 марта 2019 18:33 124
Полиция Испании ликвидировала международную группировку киберпреступников, ущерб от деятельности которой составил около миллиона евро, сообщается в заявлении полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Сотрудники полиции совместно с Европолом и Секретной службой США ликвидировали международную группировку кибермошенников, которые похитили почти миллион евро, жертвами стали (жители) Испании, Швейцарии, Бельгии, США и Эстонии", - сообщается в заявлении.
По информации полиции, в ходе операции в провинции Мадрид были задержаны шесть человек по подозрению в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, членстве в преступной организации и отмывании денег.
Отмечается, что расследование длилось 14 месяцев.