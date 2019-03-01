Полиция Испании ликвидировала международную группировку киберпреступников, ущерб от деятельности которой составил около миллиона евро, сообщается в заявлении полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сотрудники полиции совместно с Европолом и Секретной службой США ликвидировали международную группировку кибермошенников, которые похитили почти миллион евро, жертвами стали (жители) Испании, Швейцарии, Бельгии, США и Эстонии", - сообщается в заявлении.