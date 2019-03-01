Швейцарский Dukascopy Bank провел эирдроп (бесплатная раздача) своего токена Dukascoin.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Finance Magnates, по словам руководителей компании, это первый регулируемый банк, который проводит ICO (первичное предложение) и имеет собственную криптовалюту.

Dukascoin - токен стандарта ERC-20, который будет использоваться для поощрения использования собственного мессенджера банка Connect 911 и связанных мультивалютных счетов.

Каждый клиент компании, который имеет подобные счета, получил пять новых токенов. Они могут быть проданы на внутреннем рынке Dukascopy Bank или выведены на внешние кошельки.