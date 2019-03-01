Власти Пакистана собираются подать в ООН жалобу на действия Индии, обвиняя ее в экологическом терроризме в связи с недавними ударами индийских ВВС по пакистанской территории в районе города Балакот. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Произошел акт экологического терроризма. Нанесен серьезный ущерб окружающей среде", - заявил советник премьер-министра Пакистана по вопросам изменения климата Малик Амин Аслам. По его словам, самолеты Индии сбросили бомбы на лесной заповедник, и в данный момент правительство Пакистана подробнее изучает причиненный природе ущерб, чтобы подать жалобу в ООН.

Как сказано в тексте резолюции 47/37 Генеральной Ассамблеи ООН, бесцельное уничтожение окружающей среды, которое не оправдано необходимостью военных действий, несомненно противоречит международному праву.

Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на автоколонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. "Джаиш-е-Мухаммад" взяла на себя ответственность за атаку.

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опровергает эти заявления.