В Техасе заключенный Билли Уэйн Кобл перед казнью удивил присутствующих своей репликой, сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кобл был приговорен к смертной казни за убийство родителей бывшей жены и ее брата-полицейского в 1989 году. Убийства были совершены в разных домах в Акстелле.

Перед казнью Кобла спросили, не хочет ли он сказать последнее слово, на что тот ответил: "Это будет $5. Берегите себя". Это слышали пятеро свидетелей, которые были на казни, среди них была его бывшая жена.

Когда Кобл сделал свое заявление, его сын, невестка и друг устроили беспорядки. Они напали на присутствующих людей, выкрикивали оскорбления и вели себя агрессивно. В конечном итоге двоих мужчин арестовали, а женщину вывели из помещения. После этого Коблу ввели смертельную инъекцию.

Отмечается, что накануне Верховный суд США отклонил просьбу Кобла отложить казнь.