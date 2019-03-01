Пакистан освободил пилота ВВС Индии
1 марта 2019 21:09 202
Попавший в плен к пакистанским военным летчик ВВС Индии Абхинандан Вартхаман вернулся на родину. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, передача пилота произошла в районе пограничного населенного пункта Вагах.
Как отмечается, Вартхаман попал в плен к пакистанской армии после воздушного инцидента над регионом Кашмир.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!