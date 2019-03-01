Китай временно закрыл генконсульство в городе Измир на западе Турции, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, генконсульство КНР было закрыто на фоне напряженности в отношениях между Пекином и Анкарой.

Как отмечается, китайская сторона уведомила о своем решении власти Турции.

При этом турецкая сторона встретила решение Пекина с пониманием.