Китай закрыл генконсульство в Турции
1 марта 2019 21:41 148
Китай временно закрыл генконсульство в городе Измир на западе Турции, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, генконсульство КНР было закрыто на фоне напряженности в отношениях между Пекином и Анкарой.
Как отмечается, китайская сторона уведомила о своем решении власти Турции.
При этом турецкая сторона встретила решение Пекина с пониманием.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!