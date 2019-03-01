Афганские силовики отразили атаку на военную базу
1 марта 2019 21:45 81
Афганские силы безопасности отразили в пятницу нападение боевиков радикального движения "Талибан" на военную базу в провинции Гильменд.
Об этом сообщил телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как указывается в заявлении министерства обороны Афганистана, атака продолжалась 16 часов.
В боестолкновении уничтожено 20 боевиков, в числе которых было не менее восьми смертников. Погибли 23 сотрудника силовых структур.
Ранее телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на представителей командования базы о гибели 40 афганских военнослужащих.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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