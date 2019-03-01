Афганские силы безопасности отразили в пятницу нападение боевиков радикального движения "Талибан" на военную базу в провинции Гильменд.

Об этом сообщил телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как указывается в заявлении министерства обороны Афганистана, атака продолжалась 16 часов.

В боестолкновении уничтожено 20 боевиков, в числе которых было не менее восьми смертников. Погибли 23 сотрудника силовых структур.

Ранее телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на представителей командования базы о гибели 40 афганских военнослужащих.