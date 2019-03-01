Турция отвергла предложение США о поставке ЗРК Patriot при условии отказа от российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, США предложили Турции поставить один Patriot до конца 2019 года, если Анкара откажется от С-400.

Как отмечается, турецкая сторона отказалась от предложения США.

При этом, по словам источника, условия предложения США были лучше тех, которые предлагает Россия.