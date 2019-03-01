Министерство юстиции Канады официально начало процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Канады, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня чиновники министерства юстиции Канады выпустили разрешение на дальнейшие судебные действия, официально начав процесс экстрадиции по делу госпожи Мэн Вэньчжоу", - говорится в заявлении.

Ранее США и Австралия обвиняли Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. В декабре в Канаде была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу властей США и по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В январе 2019 года и.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер сообщил, что США предъявили Huawei и Мэн Вэньчжоу допобвинения в общей сложности по 23 пунктам. Компания, в свою очередь, отвергает обвинения, что может представлять какую-либо угрозу для других стран, а также отрицает причастность к преступлениям.