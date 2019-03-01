"Манчестер Юнайтед" не стал продлевать контракт с защитником Антонио Валенсией. Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" должны были активировать опцию дополнительного года для 33-летнего эквадорца до пяти часов вечера в пятницу, однако этот срок прошел. Таким образом, Валенсия покинет "МЮ" летом. Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" хотят приобрести вместо него защитника "Ювентуса" Жоау Канселу, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Валенсия выступает за "МЮ" с 2009 года и является главным старожилом команды. Толко голкипер Давид Де Хеа провел больше матчей, чем Валенсия из текущего состава - 349 против 338. В составе манкунианцев он дважды выигрывал чемпионат Англии, а также становился победителем Лиги Европы.

В текущем сезоне Валенсия принял участие в 8 встречах в составе "МЮ", отметившись 1 забитым мячом.