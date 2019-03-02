Около 20 жилых домов горят в селе в Дагестане
2 марта 2019 00:13 222
Число горящих в дагестанском селе Тисси-Ахитли жилых домов увеличилось до 20. Об этом сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, общая площадь пожара составляет около 2500 квадратных метров.
Как отмечается, тушение пожара осложняет расположение домов, которые построены близко друг к другу.
При этом всего в селе Тисси-Ахитли около 85 домов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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