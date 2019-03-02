Евросоюз запретил Польше приступать к строительству канала на балтийском побережье без одобрения Европейской комиссии, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ЕС заявили, что подобные действия могут еще больше усугубить обостренные отношения между польскими националистами и Евросоюзом.

Отмечается, что Еврокомиссия признает целесообразность строительства, однако требует более детальной проработки технических вопросов.

Власти Польши в конце 2018 года объявили тендер на строительства канала через Балтийскую косу.