ЕС запретил Польше строить канал под Калининградом
2 марта 2019 08:13 179
Евросоюз запретил Польше приступать к строительству канала на балтийском побережье без одобрения Европейской комиссии, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В ЕС заявили, что подобные действия могут еще больше усугубить обостренные отношения между польскими националистами и Евросоюзом.
Отмечается, что Еврокомиссия признает целесообразность строительства, однако требует более детальной проработки технических вопросов.
Власти Польши в конце 2018 года объявили тендер на строительства канала через Балтийскую косу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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