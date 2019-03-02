На севере Японии произошло землетрясение
2 марта 2019 09:10 182
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в субботу на самом северном японском острове Хоккайдо в районе, прилегающем к южной части Курил. Угрозы цунами нет, сообщает Метеорологическое управление страны, выполняющее функции сейсмологической службы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
О жертвах и ущербе данных не поступало.
Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в районе города Немуро. Этот город непосредственно обращен к южнокурильскому острову Кунашир, а также островам Малой Курильской гряды.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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