США подтвердили, что считают "Рабочую партию Курдистана" террористической группировкой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

По информации, партия находится в антитеррористическом списке США с 1997 года.

"Рабочая партия Курдистана", действующая в Турции и ряде соседних государств, имеет целью создание курдской автономии. Анкара рассматривает это как угрозу территориальной целостности страны и относит РПК к террористическим организациям.

Деятельность РПК также запрещена в Турции, Новой Зеландии, Ираке, Азербайджане, Казахстане и Молдове.