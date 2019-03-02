США подтвердили террористический статус РПК
2 марта 2019 09:18 206
США подтвердили, что считают "Рабочую партию Курдистана" террористической группировкой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.
По информации, партия находится в антитеррористическом списке США с 1997 года.
"Рабочая партия Курдистана", действующая в Турции и ряде соседних государств, имеет целью создание курдской автономии. Анкара рассматривает это как угрозу территориальной целостности страны и относит РПК к террористическим организациям.
Деятельность РПК также запрещена в Турции, Новой Зеландии, Ираке, Азербайджане, Казахстане и Молдове.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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