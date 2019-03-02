NASA показало интерьер герметичной кабины пилотируемого космического корабля Crew Dragon, который в марте должен впервые без экипажа отправиться к МКС. Ролик был выложен на канал управления в YouTube, как передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Пуск ракеты Falcon 9 с кораблем запланирован на 2 марта со стартовой площадки во Флориде, ожидается, что через сутки корабль пристыкуется к МКС. На Землю Crew Dragon должен вернуться 8 марта.

Последний пилотируемый полет NASA в космос проходил в июле 2011 года в рамках программы Space Shuttle, после этого людей на МКС доставляют только российские "Союзы".

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