Участница шестого сезона украинской "Битвы экстрасенсов" Симона Бородина скончалась после длительной борьбы с онкологией. Об этом сообщают друзья ясновидящей на её странице в "Фейсбуке", передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Бородина была одной из самых сильных экстрасенсов, но победительницей проекта ей стать не удалось, при этом она продолжила помогать людям. Страшный диагноз она скрывала от близких людей.

Прощание состоится 2 марта. Известно, что родственники собираются её кремировать.