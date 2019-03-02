14:34

Уголовное дело об оскорблении полицейских может быть возбуждено в отношении бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

1 марта спортсмен был задержан за езду в состоянии алкогольного опьянения.

"В отношении правонарушителя собран материал по статье 319 Уголовного кодекса России "Оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей" и направлен по подследственности для принятия процессуального решения", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому края.

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10:43

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко попал в очередную неприятную историю. Как сообщает ряд СМИ, он задержан за рулем в нетрезвом виде.

Инцидент произошел в Кисловодске. Сообщается, что 37-летний спортсмен стал виновником двойного ДТП и пытался скрыться с места аварии. Сотрудники ДПС смогли задержать его лишь с помощью коллег из ППС, как передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Очевидно, Емельяненко-младший, не раз оказывавшийся в эпицентре крупных скандалов, так и не извлек уроков из своих поступков. И это при том, что сравнительно недавно ему даже пришлось провести больше года в тюрьме по обвинению в домашнем насилии. В ДТП он тоже попадает не в первый раз.

Пока неясно, какими будут для Александра последствия этого инцидента. Но его бой, запланированный в Екатеринбурге на 4 мая, пока не отменяется.

"Я сам только пять минут назад узнал об этом ДТП из интернета. Пока у меня полной информации, что произошло, - сказал исполнительный директор промоутерской компании RCC Николай Клименко, чьи слова приводит "Спорт-Экспресс". - Буду разбираться, наверное, уже завтра. Бой, запланированный на 4 мая, пока не отменен".

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