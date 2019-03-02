Телеведущая из Таиланда Тананя Пипитваничакарн (Thananya Pipitwanichakarn) стала жертвой нападения в прямом эфире. Неизвестная ворвалась в студию и пыталась ударить журналистку отверткой. Видеозапись инцидента опубликовал таблоид Daily Mail.

Пипитваничакарн готовилась объявить результаты телелотереи, когда злоумышленница подбежала к ней и приставила инструмент к ее шее. Коллеги ведущей успели оперативно вмешаться и оттащить нападавшую . Журналистка практически не пострадала, отделавшись испугом и небольшой травмой, как передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Нападавшую арестовала полиция. Сообщается, что 35-летняя задержанная, фигурирующая в документах как Прапан (Prapan), во время поездки в участок вела себя агрессивно.

Женщина заключена под стражу, против нее заведено дело. Она уже дала признательные показания.

По словам Прапан, с помощью нападения она пыталась привлечь внимание правоохранителей к своей семье: ранее ее мать была незаконно арестована за хранение марихуаны, и она хотела обелить ее имя.

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