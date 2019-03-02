Президент Словении Борут Пахор считает, что большинство стран Евросоюза поддержат перенос даты выхода Великобритании из евросообщества. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, в субботу сообщил телеканал Sky News, опубликовавший интервью со словенским лидером.

Говоря о возможности отсрочки Brexit, он сказал: "Я думаю, Словения и многие другие страны сказали бы "да". Полагаю, что никто не хочет видеть жесткий Brexit в хаотичном исполнении".

"На данный момент непонятно, есть ли у Соединенного Королевства четкая позиция по некоему компромиссному решению (по вопросу ирландской границы) и соответствует ли оно требованиям большинства в Палате общин", - добавил Пахор.

Ранее сообщалось, что Европейский союз готов предоставить Великобритании дополнительные гарантии того, что так называемый бэкстоп - предохранительный механизм по сохранению прозрачной границы между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей сообщество в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией - будет носить временный характер.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.