В рамках крупнейших в истории Турции учений ВМС Mavi Vatan-2019 турецкие военные корабли прошли через пролив Босфор и вышли в Черное море. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает агенство "АА".

Ранее сообщалось, что военные учения Турции впервые будут проводиться в акваториях сразу трех морей - в Черном, Эгейском и Средиземном. В маневрах примут участие 103 корабля ВМС Турции.

Как отмечает газета "Айдынлык", учения будут проводиться с 27 февраля по 8 марта.

Ранее сообщалось, что Турция и Катар провели совместные военные учения.

На первом этапе в совместных военных учениях приняли участие сухопутные войска Турции, а на втором этапе - военно-морские силы обеих стран, в том числе и турецкий фрегат "TCG Gokova".