Сели и снежные метели парализовали жизнь в 25 иранских провинциях. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал председатель Организации помощи и спасения Общества Красного полумесяца Ирана Муртаза Селими.

Он отметил, что за прошедшие трое суток в провинциях Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Ардебиль, Исфахан, Альборз, Илам, Бушехр, Тегеран, Чахар-Махал и Бахтияри, Южный Хорсан, Хузистан, Занджан, Симнан, Систан и Белуджистан, Парс, Газвин, Курдистан, Кирман, Кирманшах, Кохгулийе-Буйер Ахмед, Гюлюстан, Лорестан, Мазандаран, Хормузган, Хамедан и Язд бушует непогода, наблюдаются сели и метели.

Селими добавил, что до настоящего времени помощь была оказана 7290 лицам из 122 городов, сел и горных территорий: "404 человека размещены во временных убежищах. Всего в лечебные центры доставлены 18 человек, из под снежных завалов вытащено 689 автомобилей, из 100 домов отведены селевые воды".