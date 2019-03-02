По меньшей мере 50 человек пропали в без вести в результате взрыва нефтепровода на юге Нигерии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным агентства, взрыв произошел в пятницу, в результате началась давка. После инцидента массовые разливы нефти наблюдаются в штате Байельса. Информации о закрытии трубопровода пока не поступало.

Nembe Creek trunk line - это нефтепровод, протяженностью 97 км. Его добыча составляет около 150 тыс. баррелей в сутки. Трубопровод расположен в районе дельты реки Нигер.