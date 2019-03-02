У безработной москвички угнали дорогостоящий автомобиль
2 марта 2019 16:09 69
У безработной москвички угнали автомобиль за 5,5 миллиона рублей. Об этом, как передает Day.Az, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По словам собеседника агентства, девушка 1994 года рождения заявила, что на Мичуринском проспекте угнали ее машину - Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC.
Материальный ущерб оценивается примерно в 5,5 миллиона рублей, добавили в пресс-службе. Полиция возбудила уголовное дело о краже.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!