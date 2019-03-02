Уборщик отдал британской службе столичной полиции 300 тысяч фунтов стерлингов (около 396 тысяч долларов), которые он нашел в одном из лондонских автобусов, сообщает газета Daily Mirror.

По информации газеты, крупную сумму денег в конверте коричневого цвета оставил в автобусе один из пассажиров.

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Издание не раскрывает имени "невероятно честного уборщика", который предпочел отдать деньги полиции, однако отмечает, что он является сотрудником одной из лондонских компаний, предоставляющих услуги по уборке.