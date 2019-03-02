Первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения военных действий "Троянский конь". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что об этом он рассказал на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

По его словам, суть ее заключается в использовании протестного потенциала так называемой "пятой колонны" для того, чтобы дестабилизировать обстановку и одновременно с этим наносить удары по наиболее важным объектам.

"Хотел бы отметить, что Российская Федерация готова к предотвращению любой из этих стратегий", - отметил Герасимов.

Он подчеркнул, что в основе ответных действий Москвы будет лежать "стратегия активной обороны".