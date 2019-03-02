Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов прокомментировал задержание Александра Емельяненко за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

"Знаю, что Емельяненко вновь натворил каких-то дел. Попал в какую-то аварию или что-то в этом роде. Я говорил, говорю и буду говорить: этот человек опасен для общества. Он будет пить, насиловать, убивать. Все что угодно", - сказал Харитонов в видеозаписи, опубликованной в инстаграме.

Боец отметил, что на Емельяненко может повлиять только глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

"Рамзан Ахматович, прошу вас, заберите его обратно в клуб "Ахмат", закройте его там на территории Чечни, и тогда он не натворит более серьезных дел, чем он сейчас делает. Он слушает только вас", - добавил Харитонов.