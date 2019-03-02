У одного из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюиса случился инсульт. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает AP, ссылаясь на его представителя.

Как отмечается, музыкант должен пойти на поправку, так как удар был незначительным. В данный момент он восстанавливает здоровье в Мемфисе.

Подчеркивается, что Льюис известен своей невероятной энергией и выдающимися навыками игры на фортепиано, и по этой причине ему дали прозвище "убийца".

Он также стал одним из десяти первых членов Зала славы рок-н-ролла.