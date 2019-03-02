Премьер-министр Индии Нарендра Моди откроет предприятие по производству автоматов Калашникова, которое состоится в воскресенье в городе Амети. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство PTI.

Ранее сообщалось, что соглашение о создании на территории Индии совместного предприятия по производству автоматов Калашникова находится на завершающей стадии согласования.

Как сообщается, совместное с РФ производство автоматов Калашникова будет открыто на заводе Korwa Ordnance Factory. По данным агентства, в ходе своего визита Моди также обнародует ряд других проектов в регионе.

В 2016 году в "Рособоронэкспорте" заявляли, что Россия направила индийским партнерам опытные образцы Калашниковых и ожидает результатов испытаний. Впоследствии гендиректор концерна "Калашников" Алексей Криворучко заявил РИА Новости в ходе выставки IDEX-2017, что компания нашла индийского подрядчика по данному проекту и готова подписать контракт на строительство СП. Изначально планировалось производить на мощностях индийского предприятия АК "сотой серии", однако, как заявил в интервью РИА Новости и "Коммерсанту" нынешний гендиректор "Калашникова" Владимир Дмитриев, сейчас рассматривается вариант производства АК более совершенной, "двухсотой серии".