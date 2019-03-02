Массовая драка с участием 90 человек произошла в субботу на парковке в пригороде шведского города Нючёпинг. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Dagens Nyheter.

По данным представителя полиции Моники Бергстрём (Monica Bergström), на которую ссылается издание, автобус, в котором находились 30 человек, остановился на парковке для отдыха на трассе Е4. После чего, на парковке неожиданно появились еще 60 человек и началась драка. Участники швыряли камни, по меньшей мере два человека были госпитализированы.

"В настоящее время задержанных нет. Полиция на месте, опрашивает свидетелей", - заявила Бергстрём.

По ее словам, причиной драки стал конфликт двух конкурирующих группировок.