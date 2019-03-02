В Швейцарию доставили в крайне тяжелом состоянии алжирского президента Абдель Азиза Бутефлика. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Al Mayadeen.

Согласно имеющейся информации, 81-летнего лидера доставили в страну на самолете. Он находился в практически бессознательном состоянии, его привезли в госпиталь при Женевском университете. Медики серьезно опасаются за его жизнь. Президент находится в реанимации.