С сегодняшнего дня, 2 марта, Казахстан ввел запрет на ввоз в страну бензина из России железнодорожным транспортом. Приказ об этом, который, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, ранее подписал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, вступил в силу.

"Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина", - говорится в распоряжении властей Казахстана.

Как сообщило Казахское телеграфное агентство, ограничения вводятся в в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и призваны не допустить затоваривания рынка, пояснил Бозумбаев. При этом планах минэнерго Казахстана был также шестимесячный запрет на вывоз дизельного топлива автомобильным транспортом из Казахстана на территории государств-членов ЕАЭС.

Это уже не первый подобный запрет, вводимый Казахстаном. В предыдущий раз правом на ограничение импорта российского бензина страна воспользовалась в августе 2018 года.