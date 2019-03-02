Два самолета столкнулись крыльями около здания аэропорта американского города Ньюарк, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в сообщении воздушной гавани.

"Пострадавших нет после того, как примерно в 7.00 утра самолет Southwest (Airlines) на рулежке столкнулся с припаркованным авиалайнером около терминала A в аэропорту Ньюарка. Пассажиров перерегистрируют на другие рейсы", - сообщается в официальном аккаунте аэропорта в Twitter.

О причинах инцидента не сообщается. Аэропорт предупредил пассажиров о том, что несколько рейсов будут задержаны в связи с неблагоприятными погодными условиями.