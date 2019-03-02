Полиция Парижа задержала в ходе субботних протестов "желтых жилетов" во французской столице девять человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал BFM, ссылаясь на источник в префектуре полиции.

По предварительным данным, в парижской манифестации принимают участие тысячи "желтых жилетов". Главная акция - шествие от Триумфальной арки в сторону площади Данфер-Рошро - началась около 13:00 по местному времени. Демонстранты несут в руках растяжки, на которых написано: "Власть народу!", "Франция разграблена олигархами. Сопротивление".

Акции протеста в эти часы проходят и в других крупных городах Франции. В Лилле в демонстрации принимают участие несколько тысяч "желтых жилетов". Митинг проходит мирно, порядок обеспечивают усиленные отряды полиции.

В Бордо на главной площади города собрались несколько сотен "желтых жилетов". Манифестация также проходит мирно, никаких инцидентов зафиксировано не было.

Начавшиеся 17 ноября 2018 года во Франции массовые манифестации "желтых жилетов" первоначально были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Униформой движения тогда же стал светоотражающий жилет автомобилистов. К настоящему времени список требований движения заметно расширился и охватывает не только социально-экономическую сферу, но и политику.