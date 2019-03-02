Решение Пакистана отпустить на свободу индийского военного летчика Абхинандана Вартхамана, чей самолет был сбит в ходе воздушного боя между ВВС двух стран, заслуживает одобрения. С таким комментарием выступил в субботу на митинге в Трабзоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На следующий день после кризиса [со сбитым] самолетом я провел переговоры с президентом [Арифом Алви] и премьером [Имраном Ханом] Пакистана, мы сказали о своей готовности сделать все от нас зависящее [для того, чтобы помочь в урегулировании ситуации]. Решение наших пакистанских братьев освободить [индийского] летчика достойно одобрения. Мы надеемся, что наши индийские друзья на такой позитивный шаг ответят аналогичным образом. Никому не пойдет на пользу рост напряженности в отношениях двух стран и дальнейшее разжигание конфликта", - сказал турецкий лидер.

Командир звена ВВС Индии Абхинандан Вартхаман был сбит 27 февраля во время первого массового воздушного боя между индийскими и пакистанскими ВВС со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года. Нью-Дели сообщает, что Вартхаман, управлявший истребителем МиГ-21, сбил один пакистанский F-16, однако его МиГ-21 был поражен ракетой, запущенной с другого пакистанского истребителя. Летчик катапультировался и приземлился на пакистанской стороне, где был взят в плен.

Индийский летчик вернулся в Индию через единственный действующий между странами наземный переход "Вага" 1 марта.