В Мексике проснулся один из крупнейших вулканов в мире
2 марта 2019 19:22 40
В Мексике проснулся почти пятикилометровый вулкан Попокатепетль, по праву занимающий второе место среди главных мексиканских вершин и являющийся одним из крупнейших в мире, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Так, мощным взрывом из кратера выбросило столб огня, газа, пепла и дыма.
Несмотря на то, что этот стратовулкан расположен в полусотне километров от 20-миллионного Мехико, власти утверждают, что местным жителям пока ничего не грозит.
Вулканологи же, в свою очередь, продолжают тщательно следить за активностью Попокатепетля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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