В Мексике проснулся почти пятикилометровый вулкан Попокатепетль, по праву занимающий второе место среди главных мексиканских вершин и являющийся одним из крупнейших в мире, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Так, мощным взрывом из кратера выбросило столб огня, газа, пепла и дыма.

Несмотря на то, что этот стратовулкан расположен в полусотне километров от 20-миллионного Мехико, власти утверждают, что местным жителям пока ничего не грозит.

Вулканологи же, в свою очередь, продолжают тщательно следить за активностью Попокатепетля.