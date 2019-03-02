Звезда «Ворониных» получила травму
2 марта 2019 19:23 307
Российская актриса Екатерина Волкова, наиболее известная по роли Веры в сериале "Воронины" получила ушибы перед премьерой в театре, об этом пишет Starhit со ссылкой на ее инстаграм, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, актриса получила травму перед премьерой спектакля "Город" из-за того, что упала в помещение под сценой.
"Премьера прошла не без происшествий - упала и получила травмы", - заявила Волкова.
Она добавила, что ей пришлось выходить на сцену со слезами. Волкова уточнила, что ушибла колено и бок.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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