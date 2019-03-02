Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль получил серьезную травму в первом тайме поединка чемпионата Украины против "Десны" в Чернигове, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. В игровом эпизоде испанец рухнул на газон и схватился за плечо. Медики сразу же выбежали на поле и просигнализировали, что продолжить матч футболист не сможет. Игрока увезли в больницу прямо с арены. В эфире программы Тур Online на канале "Футбол 2" со ссылкой на тренерский штаб "Динамо" была озвучена информация, что травма Франа Соля достаточно серьезна. Испанца ждет обследование в Киеве, но, по предварительной информации, восстановление Соля займет примерно два месяца.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич на пресс-конференции после матча ответил на вопрос о ситуации с Солем так: "Очень тяжелая, к сожалению".